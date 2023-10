"Accolti 35 nuovi dipendenti all'Università di Siena: il benvenuto"

Il personale dell’Università di Siena ha accolto i nuovi assunti e le nuove assunte in servizio con un momento di condivisione e di benvenuto al Rettorato. Si tratta di 35 nuovi dipendenti recentemente entrati in servizio che vanno a rafforzare la nuova fase di sviluppo e potenziamento dei servizi amministrativi a supporto della comunità studentesca e scientifica dell’Ateneo. Il ’Welcome day delle neo assunte e dei neo assunti’ si è tenuto martedì scorso, per l’occasione erano presenti il Rettore Roberto Di Pietra, il direttore generale Emanuele Fidora, le rappresentanze sindacali dell’ateneo e lo staff dirigenziale e degli uffici dell’Università, la presidentessa del cug, la psicologa e la consigliera di fiducia di ateneo che hanno dato il benvenuto ai nuovi assunti all’interno della comunità universitaria.

"Sono molto lieto di accogliere le nuove colleghe ed i nuovi colleghi del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario recentemente assunti nel nostro ateneo – ha detto il rettore Roberto Di Pietra –. Questo momento consente di migliorare la qualità della nostra amministrazione e assume un significato strategico particolarmente importante. L’Università di Siena ricomincia ad assumere un ruolo di rilievo anche nell’ambito di questa componente fondamentale della nostra comunità, mostrando un chiaro segnale per il suo futuro sviluppo".

Dopo circa quindici anni e numerosi pensionamenti del personale intervenuti nel corso del tempo, sono state infatti riattivate, grazie soprattutto al piano straordinario ministeriale, le assunzioni di personale tecnico amministrativo e bibliotecario, destinato principalmente a potenziare gli uffici di supporto ai servizi agli studenti, alle segreterie amministrative dei dipartimenti e delle biblioteche.

Il welcome day è stato anche l’occasione per illustrare ai nuovi assunte e alcuni aspetti importanti del rapporto di lavoro: dalla struttura organizzativa dell’Università, alle indicazioni in materia di orario di lavoro e formazione, dalla sicurezza e salute al welfare integrativo, dai servizi on line alla valutazione del personale. Il modo giusto per accogliere i nuovi arrivati e preparali anche alla straordinaria mole di eventi che li attendeva per giornate di Bright.