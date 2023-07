Accoltella un ragazzo in centro Portato in cella dai carabinieri E’ il rapinatore di Poggibonsi

E’ ancora sconvolta San Gimignano, certo non abituata ad episodi di aggressioni violente come quella che l’altra sera ha visto un giovane nordafricano, già noto alle forze dell’ordine che vive con la famiglia nella immediata periferia del paese, tirare fuori un coltello affilato come un rasoio ed avventarsi su un altro giovane delle torri in pieno centro storico. Ad un passo da piazza Duomo. Per fortuna la ferita non ha causato gravi conseguenze, ma c’è mancato tanto così: tre punti di sutura, è stato medicato al pronto soccorso di Campostaggia, tornando a casa.

Il giovane di San Gimignano si trovava tranquillamente in compagnia della sua ragazza quando il magrebino si è avvicinato con un linguaggio piuttosto pesante e sprezzante, hanno detto gli amici, contro la ragazza. Il fidanzato si è avvicinato per prendere le sue difese ma non ha avuto il tempo di dire mezza parola ed è spuntato il coltello con il magrebino che, dopo aver colpito, si è dato alla fuga. E strada facendo si è liberato dal coltello.

Un episodio violento che non ha precedenti dentro le mura della città. Il giovane aggressore, la notizia si è diffusa subito a San Gimignano, sarebbe stato arrestato dai carabinieri. Soprattutto si tratterebbe della stessa persona, un ventenne, che il 29 giugno scorso ha messo a segno a Poggibonsi una rapina, tentandone un’altra. Anche in quel caso impugnava un coltello. Lo straniero, difeso dall’avvocato Deborak Da Vela, si trovava ai domiciliari dopo la convalida dell’arresto per i fatti di Poggibonsi. Ancora sono da chiarire le circostanze e soprattutto le ragioni per cui il magrebino si trova adesso a Santo Spirito in quanto le lesioni riportate dal ragazzo aggredito a San Gimignano con il coltello non sono state fortunatamente gravi. Nelle prossime ore i contorni della vicenda - e anche le eventuali nuove accuse che gli vengono mosse dagli inquirenti – diventeranno più nitidi.

Romano Francardelli