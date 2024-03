"Accogliere ma nel rispetto delle regole"

"Accoglienza non significa accondiscendere al crimine. Le leggi e le regole vanno rispettate da tutti". Così il coordinamento provinciale di Forza Italia Siena commenta l’operazione della polizia. "Il dovere morale dell’Occidente, anche delle comunità locali come quella senese, nell’accogliere chi fugge dai paesi disastrati del mondo in cerca di una vita migliore non deve far venir meno il rispetto della legge e delle buone regole di convivenza civile. Perciò il coordinamento provinciale di Forza Italia, nel salutare il questore Milone, plaude all’operazione condotta dalla polizia. Chi delinque – si legge nella nota – va individuato e sanzionato senza esitazione e occorre anche prevenire ed eventualmente reprimere la sovrapposizione di criminalità organizzata alla presenza migratoria. L’integrazione è essenziale, ma avviene solo attraverso la buona convivenza. Chi arriva ha il dovere di capire i nostri usi e costumi così come chi accoglie, a partire dalle associazioni preposte a tale scopo, deve impartire nozioni di base di educazione civica e non limitarsi a soddisfare i bisogni di base ovvero un pasto caldo, cambio di abiti ed un letto sicuro. Solo così può avvenire pacifica convivenza. La provincia di Siena è storicamente terra di accoglienza, ma i suoi cittadini hanno diritto ad essere tutelati da ogni forma di criminalità".