Accertamenti appropriati Ora c’è il Tavolo

Un tavolo interaziendale per migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni di visite specialistiche e indagini diagnostiche. Di esso faranno parte dai medici di famiglia agli specialisti che sono coloro che materialmente richiedono per i pazienti gli accertamenti, i loro colleghi che dispongono indagini diagnostiche, l’Uoc Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e dei tempi di attesa dell’Asl Toscana Sud Est, l’Uoc organizzazione dei servizi ospedalieri delle Scotte. L’attivazione del tavolo avverrà entro il 31 luglio prossimo, a fine ottobre il monitoraggio dei risultati della prima fase e a novembre il primo resocontpo dell’esito della fase pilota. In via sperimentale sarà attivato un tavolo interaziendale focalizzato sulle visite cardiologiche e l’ecografia all’addome relativamente alla Zona senese