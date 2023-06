Accade d’Estate Il Medioevo è protagonista

La nuova ’Estate’ culturale dentro le mura ha cominciato il suo cammino con ’Accade d’Estate a San Gimignano’ da giugno ad ottobre. Su il sipario sul medioevo delle Messi con i Cavalieri di Santa Fina al rullo di tamburi e bandiere al vento. San Gimignano viaggia indietro nel tempo fino al Medioevo con le ’Ferie delle Messi’ messaggio lanciato dalle bandiere sventolanti sui palazzi della via di’ mezzo e le storiche piazze: protagonista è il popolo delle quattro contrade San Giovanni, Piazza, Castello e San Matteo. Una festa con la rievocazione medioevale, il ringraziamento e la giostra dei bastoni sul campo di battaglia allestito nel parco della Rocca di Montestaffoli.

Quelle bandiere dai quattro colori, azzurro, rosso, giallo e verde sembrano ricordare, lontanissimo paragone sia bene inteso, quando in Piazza del Campo stanno per tirare fuori quelle nei Magazzini del Sale prima di preparare la terra di Siena in Piazza del Campo, secondo le testimonianze documentali ritrovate nel secolo scorso nei polverosi archivi del Comune di San Gimignano dall’Associazione Culturale dei Cavalieri di Santa Fina.