’Acampada’ al Polo Mattioli. Il Comitato Pro Palestina: : "Ci sposteremo nel Rettorato"

Continua la protesta universitaria del Comitato Palestina Siena, che da lunedì scorso ha occupato con delle tende l’ingresso del Polo Mattioli. "Andremo avanti fino a martedì – ha spiegato l’attivista Francesca Parri –. Il 22 sposteremo l’acampada in rettorato e richiederemo l’incontro con il rettore Di Pietra. Il 23 c’è il Senato accademico, attenderemo una risposta al termine. Non sappiamo se la protesta proseguirà dopo mercoledì, dipenderà dalle parole del rettore". La decisione di proseguire l’occupazione è arrivata in seguito all’assemblea di venerdì, che ha riunito i membri del comitato insieme a docenti, ricercatori e personale dell’Università, mentre i rettori Di Pietra e Montanari (per l’Università degli Stranieri) hanno declinato l’invito. "È stata un’assemblea molto partecipata dove i docenti di varie aree di studio hanno finalmente preso la parola, esprimendo solidarietà all’acampada; si sono messi a disposizione per una collaborazione all’interno dell’Università – ha raccontato Parri –. C’è stato un dibattito costruttivo, è già un risultato ottimo che probabilmente se non avessimo fatto l’acampada non avremmo ottenuto". Dall’assemblea sono nate altre importanti decisioni: "Stiamo preparando una mozione – ha rivelato Parri – per richiedere al Senato dell’Ateneo l’istituzione di una commissione etica di trasparenza che vada a esaminare e revisionare tutti gli accordi in essere con aziende e università israeliane, per capire se ci sono risvolti di dual use per usi anche nel campo militare".

Più complessa la situazione per quando riguarda l’Università per Stranieri. "Montanari ha detto che le nostre affermazioni su Mare Aperto sono false e che non ci incontrerà finché non ritratteremo – ha continuato Parri –. L’università dovrebbe garantire la trasparenza degli accordi. Se c’è stata una mancanza nostra, come è probabile, è per il fatto che mancano informazioni all’interno dei siti dell’Ateneo. Un incontro con Montanari sarebbe stato auspicabile anche per andare nel dettaglio di questi accordi, ma non siamo intenzionati al momento a ritrattare".

Un altro punto sollevato dal Comitato riguarda le borse di studio erogate a sostegno di studenti palestinesi. "Ribadiamo l’insufficienza delle borse di studio erogate dall’Università di Siena e dal Dsu Toscana – ha commentato Samuele Picchianti, attivista e presidente del consiglio studentesco – ci interroghiamo sulla concreta attuazione di suddette misure, data l’estrema difficoltà per i palestinesi di uscire dalla Striscia di Gaza".

Eleonora Rosi