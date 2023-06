L’alcol, poi abusa di una minorenne: udienza fiume in Corte di appello

Siena, 1 giugno 2023 – L’uso smodato dell’alcol fra i giovanissimi, le prime esperienze, il nodo dell’educazione ai rapporti con l’altro sesso dove è vietato dare per scontato che una serata si concluda per forza com’era accaduto nell’agosto 2018, in violenza. Poi il nodo del consenso. Temi posti sul tavolo da una vicenda che aveva scosso Siena. Due ragazzine ancora minorenni sarebbero state abusate nella casa di uno degli imputati che aveva patteggiato 2 anni nel 2019 per la violenza su entrambe le amiche, con risarcimento delle parti ed un percorso di elaborazione e riflessione importante.

L’altro senese, che adesso ha 26 anni, il 10 luglio 2020 era stato condannato con rito abbreviato a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni dal gup Ilaria Cornetti per aver violentato l’adolescente con tutte le conseguenze sia risarcitorie che di spese. Era stato però escluso il concorso di reati con l’amico giovanissimo e con lui protagonista di quella serata sfuggita di mano.

La vicenda giudiziaria, dolorosa e particolarmente delicata, non è finita qui. Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza del luglio 2020 l’avvocato Luigi De Mossi, che difende il 26enne, ha presentato appello, anche con motivi aggiuntivi. Di più: ha chiesto ed ottenuto dalla Corte il parziale rinnovamento dell’istruttoria attraverso l’esame di una nuova testimone. Che si è svolto a Firenze presso la seconda sezione penale di appello, presieduta da Federico Boscherini, martedì 30 maggio. Ovviamente tutto è avvenuto a porte chiuse, come del resto avvenuto anche in primo grado a Siena. L’esame è stato particolarmente lungo. Ciò, unitamente alla complessità del caso, ha fatto sì che non sia giunta ancora la sentenza. L’udienza è stata infatti rinviata all’autunno prossimo per consentire la discussione orale davanti alla Corte presieduta da Boscherini.

L’avvocato della giovanissima, parte offesa, ora maggiorenne, è Claudia Bini. "L’aspetto più delicato di questo caso? Sicuramente quello umano – aveva commentato nel luglio 2020 il legale insieme alla collega Giuliana Falaguerra che assisteva l’altra adolescente nel processo del 2019 –, stare vicino alle ragazze e ai loro genitori".