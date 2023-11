Abusi e maltrattamenti: "Dopo il caso Cecchettin tante hanno trovato la forza per denunciare"

Siena è un’isola felice sotto tanti punti di vista, ma quando si parla di violenza sulle donne è in linea con il resto d’Italia. "Il caso Checchettin, un momento drammatico ma importante perché ha aiutato le donne a trovare il coraggio di denunciare – ha dichiarato l’assessore alle pari opportunità e servizi sociali di Siena Micaela Papi -. Sono infatti aumentati in questi giorni il numero di accessi sia al codice rosa che al centro antiviolenza, forse molte donne nella tragedia hanno trovato il coraggio e l’urgenza di denunciare". La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è stata anche l’occasione per parlare di numeri: "La situazione a Siena non è rosea – ha ammesso Papi -. I dati che ho avuto dal centro antiviolenza (quello della società della salute è un percorso alternativo) registrano circa 75 accessi nel 2023, con una maggiore frequenza nell’ultima settimana. Attenzione, sto parlando di accessi, perché alla fine poche donne denunciano. Anche se, guardando il lato positivo, già il fatto di chiedere aiuto al centro e iniziare un percorso di fuoriuscita rappresenta un grande passo avanti". Si tratta di dati abbastanza rilevanti. Non ci sono stati casi di femmicidi, che rappresentano l’apice della violenza, ma tanti maltrattamenti, anche di natura psicologica ed economica. "A denunciare o comunque iniziare un percorso sono donne che hanno un’età fra i 25 e i 70 anni, con un livello culturale medio-alto. I soggetti maltrattanti sono per la maggior parte uomini italiani, con una bassa percentuale di stranieri – ha spiegato l’assessore -. Le donne che denunciano generalmente sono compagne, mogli, spesso con figli. Perché la denuncia avviene anche, e forse soprattutto, per proteggere i figli". Un fenomeno, quello della violenza, che le donne subiscono praticamente in tutto il corso della vita. "La statistica ci dice che i soggetti maltrattanti generalmente hanno avuto una situazione familiare critica; una violenza in famiglia o anche solo un esempio negativo, ad esempio il padre che maltratta madre e figli senza che nessuno possa dire niente – ha spiegato Papi -. Questa situazione finisce per tramandarsi di generazione in generazione. Un circolo vizioso da estirpare, a partire dall’educazione dei più giovani".

Eleonora Rosi