"Abituato a critiche e lavoro in pool La mia cifra sarà l’imparzialità"

di Laura Valdesi Veterinario di Contrada per una vita. E adesso vedrà il Palio da un’altra visuale, quella di chi i cavalli li osserva a Mociano e Monticiano e valuta la loro adattabilità alla Piazza. "Metterò a disposizione della Festa le mie conoscenze, con spirito di servizio. Sarà un’esperienza stimolante", ammette Giuseppe Incastrone. Che è stato chiamato dal Comune a far parte della commissione del Protocollo. Un nome di spicco, il suo, per 32 anni legato alla Tartuca di cui è stato appunto veterinario. Sette Palii vinti. "Dal successo del 1991 con Cianchino al 2022. Un arco di tempo assolutamente positivo nel quale i cavalli della Contrada sono sempre andati bene e restituiti ai proprietari in buone condizioni. E anche quando si è verificato qualche intoppo è stato gestito correttamente. Un bilancio positivo del lavoro e dell’esperienza fatta. I 7 Palii sono la ciliegina". Un po’ le è dispiaciuto lasciare la stalla di Castelvecchio? "Non l’ho mai negato. Ho sempre goduto della massima stima in Tartuca ma sapevo che sarebbe successo con il cambio di testimone". Veniamo all’incarico attuale: c’è chi dice che Incastrone ha avuto coraggio a mettersi in gioco dopo tanti anni come professionista di Contrada. Ha messo in conto...