’ABCura’, riprese per il video sul progetto di rigenerazione urbana

Si sono svolte in questi giorni a Poggibonsi le riprese per un video che l’amministrazione comunale realizza nell’ambito del percorso di partecipazione e comunicazione sostenuto dalla Regione. Un video realizzato da Kahuna Film e dedicato alla strategia territoriale di rigenerazione urbana ’ABCura’ finanziata con i fondi europei. ’ABCura’ è articolata su cinque interventi: social housing in via Aldo Moro, viale Garibaldi, efficientamento palazzi pubblici, completamento Archeodromo, percorsi di collegamento in Fortezza e restauro della antica Fonte delle Fate.