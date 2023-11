Abbattuti i vecchi alberi a Villa Rubini, nascerà un parco pubblico

Procedono a passo spedito i lavori preliminari per l’intervento al parco di Villa Rubini. Per ora è stata abbattuta gran parte della vegetazione e infatti da via Garibaldi si può vedere chiaramente la parte interna delle mura che affacciano su viale Don Minzoni, prima oscurate dal verde. La nuova sistemazione, consentirà finalmente di aprire alla cittadinanza un polmone verde dentro la cinta muraria, inaccessibile da anni. Tramontata l’ipotesi di un parcheggio interrato, ci sarà spazio per i giochi dei bambini e comunque un’area a disposizione di tutti coloro che vorranno stare nel verde a due passi da piazza del Campo.