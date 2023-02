Abbandono selvaggio di rifiuti, dati a picco grazie alle telecamere In centro meno senso civico

Impossibile fare una panoramica completa anche perché gli "occhi" non arrivano ovunque. Ma una piccola, buona notizia c’è: in sei mesi, tra giugno e dicembre 2022, gli abbandoni "selvaggi" di rifiuti nel territorio di Montepulciano sono diminuiti. A dirlo è l’analisi dei dati messi a punto da Sei Toscana ed inviati al Comune. Nei luoghi controllati con telecamere si registra, in generale, un "miglioramento complessivo in termini di decoro urbano", spiega una nota del Comune che riprende le parole del rapporto, "con conseguenti ricadute positive sui costi per pulizie e ripristini". Certo, la situazione non è ottimale: 432 il numero complessivo delle situazioni non conformi rilevate in 26 turni di prevenzione e ispezione. Le violazioni più gettonate? L’abbandono di sacchi e poi i rifiuti ingombranti. Le zone urbane, a sorpresa, sono quelle più bersagliate da questi gesti dallo scarso senso civico. Nei boschi e in campagna dovrebbe essere più semplice scaricare immondizia e rifiuti, lontani da occhi umani che possono vedere. Comunque anche le zone più lontane dal centro sono "sotto attacco" come dimostrano foto e commenti che ogni tanto si vedono sul web Non c’è dubbio sull’importanza delle telecamere messe in prossimità di aree "sensibili", la loro presenza può scoraggiare i malintenzionati. Gli occhi elettronici, ha spiegato la nota del Comune, vengono ciclicamente spostati dagli Ispettori ambientali, in modo da coprire un’area sempre più vasta, e, svolgendo il proprio compito in maniera del tutto oggettiva, risultano implacabili. Da dicembre è stato aggiunto un secondo apparecchio a quello già attivo. Viene ricordato che, nello stesso periodo, i comportamenti illeciti, 216, rappresentano un numero inferiore rispetto alle 432 situazioni non conformi rilevate e che la facoltà di elevare sanzioni spetta in esclusiva alla Polizia Municipale. Come è stato comunicato, gli introiti vengono utilizzati per "abbattere" la Tari e premiare così la stragrande maggioranza di cittadini virtuosi. Gli interventi di recupero dei rifiuti abbandonati hanno invece un costo per la collettività.

l.s.