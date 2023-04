Abbandono rifiuti e invicili Arriva un netto giro di vite Scattano multe salatissime

Una stretta contro l’abbandono dei rifiuti. È questo l’indirizzo del Comune di Colle. Non solo ispettori ambientali pronti a sorprendere i barbari concittadini con poca cura per il bene comune, ma anche multe salatissime. Chi sbaglia paga e molto, infatti, le sanzioni arrivano fino a 3mila euro. Per coloro che lasceranno fuori dalla propria abitazione o proprietà rifiuti diversi da quelli previsti nei giorni e orari in cui non ha luogo la raccolta, la sanzione può arrivare fino a 500 euro, del resto come per coloro che li lasceranno fuori casa in orari non previsti. Per chi sbaglierà ad introdurre il proprio sacchetto dell’immondizia in un contenitore la multa potrà arrivare anche a 500 euro, compreso se gli involucri utilizzati risultano di materiale non compatibile con lo specifico raccoglitore dell’immondizia. Sarà possibile utilizzare esclusivamente i mastelli e bidoni forniti dal Gestore, altrimenti anche in questo caso la multa potrà arrivare a 500 euro. Stessa multa anche per coloro che utilizzeranno un semplice sacchetto dell’immondizia e non il mastello che è stato fornito. Inoltre, nelle aree servite dalla raccolta domiciliare il conferimento di cartacartone all’interno di sacchi o contenitori di materiale diverso dalla carta è soggetto a sanzione, sempre per un massimo di 500 euro, come se viene lasciato aperto il sacco o il mastello o se viene lasciato non in prossimità dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti. Sempre fino ad un massimo di 500 euro è la sanzione se viene lasciato un sacchetto dell’immondizia nei cestini delle vie, parchi e giardini o se dei cartoni da imballaggio non sono ridotti di volume. Sanzione di 500 euro anche per coloro che in prossimità dei cassonetti, anche se gli stessi dovessero risultare pieni, lasciano l’immondizia nei pressi. La manomissione, l’apertura del cassonetto mediante strumenti non consentiti, l’imbrattamento o l’affissione di manifesti è punita con un massimo di 500 euro. Fino a 3mila euro la multa per coloro che conferiscono rifiuti ingombranti non mediante gli ordinari sistemi di raccolta stradale, quindi, abbandonano sui marciapiedi o sulle strade i rifiuti. Multa sempre fino ad un massimo di tremila euro per coloro che depositano rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sul suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali.

Lodovico Andreucci