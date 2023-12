Abbadia, via ai grandi appalti. La giunta delibera i progetti per 3,5 milioni di euro di lavori

Diventano esecutivi tre importanti progetti, legati alla rigenerazione urbana di Abbadia San Salvatore , per una spesa che si attesta sui tre milioni e mezzo di euro. Nella seduta di ieri la giunta comunale ha dato il definitivo via all’iter che porterà alla demolizione della ex scuola di via della Pace (un milione e 900mila già disponibili) del partenariato pubblico-privato sulla pubblica illuminazione (un milione e mezzo il costo dell’intervento). lavori di messa in sicurezza e ampliamento di via Po, tratto compreso tra via Bolzano e Val di Piatta, costo 130mila euro.

Nell’area della ex scuola, tre piani più uno sotto strada, mille metri quadri di fabbricato, sarà realizzata un’autostazione e un parcheggio. Ma l’intera zona, compresa piazza fratelli Cervi, è interessata da un ampio progetto di rigenerazione urbana. Siamo a pochi passi dal centro del paese, a pochi passi dall’Abbazia di San Salvatore, dall’ospedale, dalla Casa della Salute. Il tutto direttamente collegato.

Il problema ostativo per realizzare l’intero progetto era rappresentato dall’edificio scolastico dichiarato inagibile da oltre dieci anni. Struttura a rischio crollo in quanto realizzata su un terreno inidoneo. La scuola non aveva futuro e l’area non poteva essere destinata ad altro insediamento edilizio. Quindi demolizione, punto e basta. Ma per buttare già un simile edificio occorrono progetti sia per l’abbattimento sia per lo smaltimento degli inerti. Con l’ultimo assestamento di bilancio la Regione ha concesso mezzo milione di finanziamento per questo intervento. Ora il via alle procedure di gara.

Deliberato, come detto, anche il via del project financing con Intesa per rinnovare l’intera illuminazione pubblica. Sono 1500 i punti luce esistenti in tutta Abbadia San Salvatore. Con diverse specificità tra centro storico e parte nuova del paese. Non solo sostituzione delle lampade led, ma anche potenziamento della stessa. È il caso di via Matteotti, dove sono in corso anche lavori per il rifacimento della rete fognaria e dei sotto servizi, che sarà illuminata sui due lati trasformandosi, così in un viale. L’intervento di messa in sicurezza della strada della parte alta del paese era atteso da tempo per assicurare la normale circolazione in questa zona. "Nel prossimo mese – dice Niccolò Volpini assessore ai lavori pubblici – avvieremo gli atti che porteranno all’assegnazione degli importanti interventi".