Abbadia, soldi per le nuove scuole Il Comune ottiene quasi 12 milioni

di Massimo Cherubini

Finanziato (11milioni e 600mila euro) il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico (scuole elementari e medie) di Abbadia. Arriva con i fondi del Pnrr destinati all’edilizia scolastica. Dei 60 milioni di euro assegnati alla Regione Toscana quasi un quinto vengono destinati al progetto (costato 250mila euro finanziato da Sorgenia) che ha consentito di ottenere l’importante finanziamento. "Abbiamo costruito da tempo – dice l’assessore ai lavori pubblici Niccolò Volpini – le condizioni richieste per accedere al finanziamento. Abbiamo centrato l’obiettivo grazie al lavoro degli uffici tecnici del comune, grazie al gruppo di progettisti, grazie agli uffici della Regione che hanno sempre dato risposte ai nostri quesiti finalizzati a presentare, nel modo più rigoroso la domanda per il finanziamento. La soddisfazione dell’amministrazione tutta è enorme. Perché l’attenzione verso il mondo della scuola è per noi importante, poi perché si potrà realizzare un plesso scolastico modernissimo, con tutti i comfort che la legge prescrive per i nuovi edifici. Che richiedono notevoli spazi per prescrizioni di assoluto rispetto. Ecco perché – conclude Volpini - l’unica area sulla quale può essere realizzato il progetto è quella dove oggi (area mineraria, ndr) già si trovano le scuole". Progetto del nuovo plesso con i più elevati accorgimenti di comfort e funzionalità. In primis la struttura non dovrà essere superiore ai due piani. E ancora: attenzione per l’accoglienza di alunni e studenti, impianti di modernissima generazione per il cambio area nei singoli locali, riscaldamento non centralizzato ma in azione nei locali utilizzati. Tanta tecnologia, infinite accortezze sul fronte della sicurezza, interessanti spazi non solo finalizzati alle attività didattiche ma (come la modellare sala conferenze) per incontri di temi legati, per esempio, al Museo Minerario che si trova a pochissima distanza da dove nascerà la nuova scuola. Ora gli amministratori comunali stanno perfezionando le pratiche per ottenere gli 11 milioni. Poi verrà perfezionato il progetto per poi avviare le procedure del bando di gara per aggiudicare i lavori.