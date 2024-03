Abbadia si rinnova. Nuovo look per via Roma

Duecentomila euro per il nuovo arredo urbano di via Roma, la strada che scorre nel centro di Abbadia San Salvatore. Il finanziamento arriva da un bando della Regione per erogare contributi in favore degli arredi urbani. Nella centralissima via Roma si rinnoveranno le fioriere, le panchine, i punti di sosta.

I lavori saranno eseguiti contemporaneamente a quelli per la sostituzione dei lampioni della pubblica illuminazione. Intervento ’pilota’, ovvero quando si sostituiscono i punti luce si eseguono anche gli interventi per il nuovo arredo urbano.

Gli interventi che riguardano via Roma vanno ad aggiungersi a quelli in corso in via Matteotti. Qui sono state rifatte ex novo fogne e tutti i sotto servizi. Ma saranno rinnovati, con un look nuovo, anche i marciapiedi e l’illuminazione. Tanti lavori, molti interventi che intendono realizzare una sorta di viale che corre nel centro del paese.

Massimo Cherubini