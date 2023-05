Abbadia, seggiovia del Cantore E’ tempo di rinnovo delle autorizzazioni comunali

di Massimo Cherubini

Per la seggiovia del "Cantore", che conduce alla vetta dell’Amiata, è tempo di rinnovo delle autorizzazioni comunali. E l’appuntamento, di fatto un atto burocratico perché se vengono rispettate le prescrizioni di legge l’autorizzazione deve essere concessa, è un momento di approfondimento degli aspetti giuridici che disciplinano la materia, distinta tra concessioni (nel caso degli impianti che insistono nel versante senese della montagna di pertinenza della Regione), e di autorizzazioni che, come detto, sono dovute dal Comune se richieste nel rispetto delle normative. Nei prossimi giorni ci sarà, in video conferenza, un confronto tra gli amministratori comunali e i dirigenti, rappresentanti della Regione. Il tema è quello di sollecitare la definitiva approvazione della legge regionale 9393 che modifica l’attuale normativa. Un esempio: gli impianti di risalita che insistono nel versante grossetano della montagna hanno una concessione comunale perché il terreno dove insistono è del Comune. Nel versante senese c’è una diversa realtà: le aree dove corre la seggiovia e sciovia sono di proprietà privata, della società che li gestisce. E questo modifica completamente il quadro normativo: da una parte, i comuni hanno competenza nelle concessioni; nell’altra, versante senese, il comune autorizza solo l’attività. Ecco ora il comune chiede alla Regione di modificare la normativa. Innanzi tutto equiparando gli impianti di risalita alle normative sui trasporti pubblici, poi semplificando le procedure per gli espropri dei terreni. Non solo per quelli dove insistono gli impianti di risalita ma anche per quelli che conducono alla "Croce", alla vetta dell’Amiata. Ci sono aree che gli amministratori del comune di Abbadia San Salvatore ritengono di "pubblico interesse", e per questo intendono procedere all’esproprio. Questa la soluzione che viene ritenuta efficace per risolvere i molteplici problemi che si sono verificati su questo tema. Di difficile soluzione perché c’è una società privata che ha un contratto, ancora efficace per diversi anni, di comodato d’uso con gli amministratori comunali, sollecitati a più riprese a migliorare il servizio di collegamento con la seggiovia tra Cantore e vetta, che non possono intervenire perché, come detto, la normative vigente non gli attribuisce possibilità di intervenire nella gestione di attività che vivono su concessioni rilasciate dalla Regione. Un tema aperto da anni, specialmente nel territorio di Abbadia San Salvatore, che si cerca di definire attraverso la definitiva approvazione di una legge regionale che disciplini la materia.