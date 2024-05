Abbadia, scuole e dibattiti. Parte la demolizione della vecchia struttura

Sarà la società Ital Demolizioni di Brescia a eseguire gli interventi che abbatteranno l’ex edificio scolastico di Abbadia San Salvatore. Dopo oltre dieci anni dalla sua dichiarata, super accertata, inagibilità, la vecchia scuola di via della Pace è prossima alla demolizione. In quell’area non si potrà più costruire alcun tipo di edificio. È destinata a parcheggio e, più complessivamente, alla realizzazione di un progetto finalizzato al recupero di tutta l’area compresa quella di piazza Fratelli Cervi. Costo della demolizione (i lavori dureranno cinque mesi, molti dei quali destinati allo smaltimento degli inerti, speciali) poco meno di due milioni di euro. Un edificio scolastico demolito, uno nuovo da costruire.

Il Comune ha già un progetto esecutivo, pronto a essere appaltato appena arrivano i finanziamenti, a fondo perduto, di oltre dodici milioni di euro per le nuove scuole. Ma ci sono forti polemiche da parte delle opposizioni in consiglio comunale. Di recente hanno chiesto la revoca di una delibera di giunta con la quale sono stati destinati 80mila euro per l’adeguamento del progetto, realizzato da una quindicina tra ingegneri e specializzati nel settore dell’edilizia scolastica.

Perché la necessità di intervenire su un progetto esecutivo, costato 250mla euro, pagato, dopo un bando di evidenza pubblica, da Sorgenia, a costo zero per il comune? Il perché è legato al fatto che la Regione ha inteso trasferire la domanda di finanziamento (presentabile solo se esiste un progetto esecutivo) sui finanziamento del Pnrr così come fatto per molti altri progetti. Da qui, come sostengono gli amministratori uscenti, la necessità di adeguare il progetto, con l’inevitabile slittamento dei tempi previsti dal cronoprogramma. Ora questo progetto, come tanti altri, è legato alle deroghe sui tempi, primi fra tutti quelli di realizzazione. Troppo brevi, il Governo sta chiedendo all’Unione Europea una deroga.

La nuova scuola di Abbadia San Salvatore, se finanziata con i soldi del Pnrr dovrebbe essere realizzata entro il 2026. E se i finanziamenti europei saltassero? Il progetto tornerebbe nelle graduatorie dei finanziamenti regionali dove occupava già una posizione. Le polemiche non si placano, proseguono anche sula scelta dell’area, quella prospiciente il sito minerario, dove dovrebbe essere realizzata la nuova scuola. Secondo gli amministratori uscenti e gli stessi tecnici non ci sono aree libere, circa tre ettari, più centrali. C’è ci chiede di di costruirla vicino alla ’Pineta’, dove oggi ci sono i ruderi della ’Niccolini’. Area di proprietà privata, da acquisire con i soldi del bilancio comunale. Non solo, il progetto va rifatto di nuovo. Quindi tempi lunghi con l’annullamento di tutto ciò che è stato fatto.