Abbadia San Salvatore più sicura Un milione e 300mila euro per interventi idraulici e per le mura

di Massimo Cherubini

Un milione e 300mila euro per la messa in sicurezza di due aree del Comune di Abbadia San Salvatore. Il primo finanziamento, di oltre 800mila euro, è stato concesso per la realizzazione del progetto di messa in sicurezza idraulica di una parte di piazza della Repubblica. Quella dove si aprì una grossa voragine che provocò anche un serio incidente (un volo nel vuoto di sette metri) a un tecnico consulente del Comune.

Per fronteggiare la calamità - l’area venne posta sotto sequestro preventivo dalla procura della Repubblica in ragione del ferito - il Comune corse ai ripari. Venne redatto un progetto sugli interventi da eseguire ma, soprattutto, su come evitare - di fatto - il blocco della viabilità tra Abbadia San Salvatore-Piancstagnaio e il versante grossetano della montagna. Il progetto gravato sul bilancio del comune - costo 60mila euro - ha comportato, sempre a spese del Comune, interventi, per circa 200mila euro.

Ora la Regione ha concesso un contributo di oltre 800mila euro, necessari per realizzare una condotta che oltrepassi piazza della Repubblica per imboccare le vie di scarico. E’, questo, un ’complemento’ importante al progetto di messa in sicurezza urbana di Abbadia San Salvatore che, proprio in questo periodo, sta interessando l’area di piazza della Repubblica.

"Stiamo realizzando - dice l’assessore ai lavori pubblici Niccolò Volpini - interventi strutturali di primaria importanza per il nostro paese. Ci sono i lavori, sempre di messa in sicurezza idraulica, in piazza della Repubblica e, per finire, il completo rifacimento - con l’importante contributo di Acquedotti del Fiora - dell’intera rete fognaria di via Matteotti". Lavori già in corso, anzi che si avviano al secondo step. Per questo domani sera alle 18 in piazza della Repubblica - nei locali di un punto vendita del posto - l’assessore Volpini, alla presenza, anche i dirigenti e tecnici dell’azienda che si è aggiudicata i lavori, illustreranno il crono programma degli interventi.

Intanto oltre 400mila euro di finanziamento sono andati anche per la messa in sicurezza del muro di cinta, che si è distaccato, di via delle Cantine. Un distacco che ha provocato limitazioni al traffico nelle zone che costeggiano il centro storico del paese.