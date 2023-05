Abbadia, prenotazioni boom Volpini: "Già diecimila legate agli eventi sportivi"

di Massimo Cherubini

Diecimila prenotazioni da parte di atleti e di staff tecnici di varie discipline sportive che soggiorneranno ad Abbadia San Salvatore nel periodo che va da giugno a settembre. Il turismo sportivo estivo continua a dare un forte contributo all’attività turistica del paese amiatino.

Diecimila presenze alle quali si aggiungono quelle collegate, ossia familiari e amici. I soggiorni turistici estivi partono, secondo questi dati forniti da "Siesta Brand Eventi Sportivi e Logistica", sotto un buon auspicio. Legato alle tante iniziative di vario livello ma sempre di richiamo. La speranza di avere la Fiorentina in ritiro è svanita, si sa. Sul fronte del calcio ad Abbadia arriva infatti il Grosseto che milita nel campionato di serie D.

Il clou degli eventi, per il richiamo e la tradizione della gara che, quest’anno, taglia il traguardo della 40esima edizione, è la "Salitredici". Una manifestazione podistica che si divide in due categorie: quella agonistica, tredici chilometri 200metri di corsa in salita da Abbadia San Salvatore alla vetta dell’Amiata, e la camminata che prevede la metà del percorso. In questa occasione verrà consegnata al comune di Abbadia San Salvatore la ’bandiera blu’, riconoscimento nazionale della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Attesi per la "Salitredici" oltre mille partecipanti, tra gara agonistica e passeggiata. L’appuntamento è per domenica 23 luglio.

Nel precedente fine settimana, altro evento di forte richiamo: la Coppa Italia di tiro con l’arco (dal 14 al 16 luglio) che lo scorso anno ha riscosso un grande successo. Appuntamenti sportivi di svariate specialità. Tornano anche, dal 9 al 13 settembre, i raduno di nuovo organizzati dalla "SC" Calenzano.

"Sullo sport a sostegno dell’attività turistica - dice l’assessore Niccolò Volpini - crediamo e ci puntiamo molto. Abbiamo seminato per molto tempo. I risultati ci stanno dando ragione e i dati, forniti dalla società (la "Siesta Brand Eventi Sportivi e Logistica", ndr) che opera per conto degli operatori turistici dicono che la strada intrapresa contribuisce ad incrementare le presenze nel nostro paese e nell’intera zona. Continueremo a lavorare su questa strada per consolidare quanto abbiamo ottenuto in merito agli appuntamenti sportivi e – conclude Niccolò Volpini – per incrementarli".