"Abbadia porta bene". Il sindaco lancia il claim per i Mondiali di Tokyo. Nozze tra turismo e sport

Buoni risultati delle ostacoliste impegnate ai mondiali di atletica a Tokio. Le azzurre alla fase di qualificazione sono andate bene. E il sindaco di Abbadia San Salvatore, dove le atlete azzurre hanno sostenuto la fase finale della preparazione verso il mondiale, esclama: "Abbadia porta bene". Siamo alla prima fase i molti sportivi del paese amiatino che hanno seguito la preparazione auspicano , sognano, per questi atleti, il podio. C’è tifo per le azzurre che, sul ritorno di Abbadia, hanno avuto parole positive. "Abbadia San Salvatore porta bene", potrebbe, quindi, essere uno slogan per i futuri ritiri degli atleti della Fidal, e non solo di quelli delle discipline di atletica leggera. L’obiettivo degli amministratori comunali è quello di giungere a un riconoscimento strutturale di Abbadia San Salvatore come location per gli appuntamenti precompetizioni sportive, ma anche come struttura federale per i ritiri, la preparazione e per le altre attività, a iniziare dalle selezioni per l’accesso nelle squadre azzurre. Il concetto del "turismo sportivo", quello che porta incremento di presenze, sostiene l’attività turistiche, con il passar degli anni prende consistenza. Ritenere che l’Amiata, Abbadia San Salvatore, sia zona fortunata, incentiva lo sviluppo dello sport-turismo. E l’amministrazione comunale ci punta, ci investe, molto. Sono in corso di definizione interventi importanti per migliorare e adeguare le strutture ai livelli degli atleti che devono allenarsi.

"Il nostro auspicio – dice il sindaco Volpini – è che per gli azzurri, tutti gli azzurri ad iniziare da quelli che hanno concluso la preparazione da noi, possano salire sul podio, conquistare una medaglia. Anche il nostro motto: “Abbadia porta bene“ si afforzerebbe". La "fortuna", il portar bene, contribuiscono, assai spesso, a determinate la scelta di una sede. Insomma tutti "ingredienti" che fanno sperare gli amministratori di Abbadia San Salvatore di aver concrete possibilità derivanti dal turismo sportivo. Che non è "stagionale", ma cadenzato nell’arco di tutti i mesi dell’anno.