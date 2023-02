Abbadia, opere ’fantasma’ per la guerra legale

di Massimo Cherubini

I soldi ci sono, ma una vicenda burocratica-giudiziaria, ha ritardato notevolmente i lavori di uno dei più importanti appalti del progetto (cinque lotti) di messa in sicurezza idraulica di Abbadia San Salvatore. Il tutto è legato ad un "alert" scattato sul fronte dei requisiti antimafia. La società che si era aggiudicata l’appalto (tre milioni e passa di euro) era incorsa in una sanzione per violazione di una norma sull’antimafia. Una trasgressione che il comune di Abbadia San Salvatore evava giudicato "temporanea" in quanto la società vincitrice dell’appalto aveva solertemente sanato la sua posizione. Dopo i necessari consulti legali alla società vincitrice viene aggiudicato l’appalto. La seconda, preso atto dei documenti, ricorre. Primo giudizio al Tar favorevole all’assegnazione della gara, l’appello al Consiglio di Stato è di parere opposto. L’aggiudicazione viene revocata e assegnata al secondo partecipante. Passano i mesi (il tutto prende il via nel 2020) fin quando negli ultimi mesi dello scorso anno i lavori vengono assegnati alla ricorrente. Sono passati alcuni mesi e ancora di lavori non sono iniziati. Per determinare, sollecitare, i tempi i competenti uffici del comune, sindaco e assessore ai lavori pubblici, hanno convocato un incontro con la società appaltante. Al termine dell’incontro si dovrebbe capire, o meglio sapere, quando apre il cantiere. Lungo, invasivo sul fronte del traffico ma "vitale" per la messa in sicurezza idraulica del paese. Previsti diciotto mesi di lavoro, un anno e mezzo, per posare la nuova fognatura che riceverà le acque bianche. Una nuova ampia (gli scatolari sono, in alcuni tratti, addirittura di dieci metri quadri) condotta che collegherà la zona dei "Puffi" a quella della piscina comunale. Il ritardo di questo intervento, che rientra in un importante progetto di prevenzione sulla sicurezza urbana, comporterà aumento sui costi. In due anni di tempo i tempi i costi, specialmente di alcuni materiali, sono notevolmente aumentati. I conti verranno fatti quando la ditta che esegue i lavori presenterà i primo conto finanziario previsto al compimento del primo stato dei lavori. La burocrazia, le complesse norme, producono ritardi sugli interventi anche di prevenzione emergenziale (come quello del progetto di messa in sicurezza idraulica del comune di Abbadia San Salvatore finanziato, tra gli altri, dalla Protezione Civile) con la speranza che al primo sal non ci sia l’amara sorpresa che non ci sono fondi necessari per coprire i rincari.