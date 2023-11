Abbadia "Montagna nel contesto dei cambiamenti climatici"

"La montagna nel contesto dei mutamenti climatici" è il titolo di un convegno che si tiene il 25 novembre dalle 15,30 nei locali della Macchia Faggetta (Via della Pace n. 70) di Abbadia San Salvatore, promossa da "AmiataEco" e "Comitato Ambiente Amiata". Tema delicato e di grande attualità, non tanto – o non solo – per i fenomeni meteorici in tutta evidenza mutati, ma anche per l’attenzione – se non l’allarme – legato in terra amiatina alle possibili conseguenze negative derivanti dallo sfruttamento della risorsa geotermica, preoccupazioni espresse dai comitati ambientali in varie sedi. Con il coordinamento di Cinzia Mammolotti e dopo il saluto della vice-presidente della ospitante “Macchia Faggeta”, Lucia Romani, interverranno Alessandro Bottacci, Fabrizio D’Aprile, Bartolomeo Schirone, Antonio Raschi. Quindi Giovanni Alessandri e Irene Mazzi, chiuderà Antonio Pacini.

Dan.Pal.