Abbadia ’Corriminiera’ Alla scoperta dei siti

Domani prende il via e proseguirà anche dopo domani, la XV edizione della giornata nazionale delle miniere. L’iniziativa è promossa da ISPRA ( Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale) coinvolgerà i territori minerari dei comuni dell’Amiata: Abbadia, Castell’Azzara (con Selvena) Piancastagnaio e Santa Fiora. Un ricco programma, ovviamente incentrato sulla storia dei siti minerari, al quale hanno collaborato le associazioni degli ex minatori e i gestori dei siti ex minerari e dei musei. "Le iniziative proposte spaziano – spiegano gli organizzatori - dall’innovativo percorso a piedi o di corsa negli ambienti della miniera di Abbadia San Salvatore, che per l’occasione, ospiteranno l’evento ’Corriminiera’. La Giornata Nazionale delle Miniere sarà anche l’occasione nella quale saranno inaugurate mostre temporanee su oggetti di miniera e nuovi allestimenti museali". Due giorni di "tutto aperto" nei siti minerari -per quanto possibile visitare- dell’Amiata.

M.C.