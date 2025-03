Abbadia, chiusa l’inchiesta: "Giovane ferito in casa, fu incidente autonomo"

"Incidente domestico autonomo", queste le cause delle molteplici e gravi ferite subite, nel dicembre scorso, da un giovane di Abbadia San Salvatore. È quanto si legge nella nota diffusa da Andrea Boni, procuratore della Repubblica di Siena: "Con riferimento all’episodio avvenuto in Abbadia San Salvatore in data 13 dicembre 2024, allorché un giovane uomo venne rinvenuto all’interno della propria abitazione con gravissime lesioni nella parte anteriore della testa e conseguente ricovero all’Ospedale Le Scotte, si rappresenta che in data odierna (ieri ndr) è stata presentata richiesta di archiviazione del fascicolo, a suo tempo iscritto nel registro ignoti, per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate. Invero, all’esito dei prolungati e dettagliati accertamenti di polizia giudiziaria posti in essere dal Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Siena e della Tenenza Carabinieri di Abbadia San Salvatore, non sono emersi elementi per ricondurre le predette lesioni a fatti reato commessi da terzi soggetti".

"Tutto il quadro probatorio propende – prosegue la nota del procuratore Boni –, infatti, per un incidente domestico autonomo. Il presente comunicato viene emesso – conclude la nota – considerato l’interesse pubblico alla conoscenza dell’esito del procedimento derivante dalle preoccupazioni presso la cittadinanza che a suo tempo erano state provocate dal predetto fatto". Un episodio del quale, ancora oggi si continua a parlare anche in ragione del fatto che il giovane si trova sempre ricoverato. Un episodio, aggiungiamo, che ha suscitato tanta preoccupazione tra i cittadini del paese amiatino e anche tante versioni - mai avvalorate da prove - su cosa sarebbe accaduto in quell’appartamento dove l’uomo venne trovato, incosciente, dalla madre. Era disteso sul letto in un lago di sangue con un trauma cranico e molteplici lesioni più o meno gravi.

Era il primo pomeriggio di quel venerdì 13 dicembre quando la madre dell’uomo, assai conosciuto e stimato in tutta la zona amiatina, si insospettì per non averlo né visto, come previsto, e né sentito. Prese la chiave della casa del figlio, aprì la porta - chiusa dall’interno - e si trovò di fronte a un’immagine drammatica. Dette l’allarme, sul posto arrivarono gli uomini del 118. Il medico ritenne di dover informare di quanto riscontrato i carabinieri. Iniziarono le indagini, un grosso lavoro dei carabinieri di Abbadia San Salvatore e di quelli della compagnia di Montalcino. Il caso era complesso, per questo venne chiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo investigativo che, dopo approfondite indagini, sono giunti alla determinazione che l’uomo è rimasto vittima di un incidente domestico autonomo.