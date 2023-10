Abbadia Chiude via Matteotti. Da giovedì traffico rivoluzionato

Chiude al transito veicolare via Matteotti, quella che conduce al centro di Abbadia San Salvatore. Traffico rivoluzionato da giovedì prossimo per oltre un mese. Il provvedimento si rende necessario per iniziare i lavori per il rifacimento di tutta la rete fognaria (praticamente fatiscente) per mettere fini ai continui, e anche seri, allagamenti di tanti locali. Per ora i lavori si concentrano nella parte centrale della strada. Quindi marciapiedi percorribili. Chiude via Matteotti riapre al traffico piazza della Repubblica. E ciò consentirà, a quanti provengono da via Remedi, di poter raggiungere il centro del paese percorrendo via Gorizia quindi via della Pace-via Matteotti. Il centro del paese amiatino è un vero cantiere. Sono in corso i lavori- che interessano anche via Matteotti- per la realizzazione di una parte fondamentale del nuovo by-pass per la messa in sicurezza idraulica del paese.