Abbadia celebra il concorso dei presepi

Nell’ottavo centenario del primo presepe, allestito nel 1223 da San Francesco, a Greccio, la comunità di Abbadia di Montepulciano non poteva onorare meglio la ricorrenza. Oltre ad aver reso visitabile la monumentale rappresentazione della natività, realizzata dalla compagnia dei presepisti, gli stessi appassionati, con l’Associazione Terzo Millennio e la parrocchia, hanno organizzato un concorso per il miglior presepe ’casalingo’, a cui hanno aderito ben undici allestimenti. A prevalere è stata un’originalissima creazione di stampo rurale e ambientalista, proposta dalle famiglie Lazzerini e Cappelli. La capanna si trova infatti nella cavità di un mezzo tino per il vino, adagiato a sua volta nel tronco di un grande olivo. Un presepe allestito dunque all’aperto che, per consentire una piena visione, richiede di attraversare le fronde dell’albero.

La premiazione è stata preceduta dall’esibizione di Alessandro Zazzaretta che, nel teatrino parrocchiale, ha interpretato una favola per bambini, e seguita dalla travolgente e comica irruzione della Befana, protagonista, ad Abbadia, di una tradizione che ha oltre 50 anni di vita. La serata si è chiusa con un’apprezzatissima degustazione di bomboloni, fritti al momento. Il presepe della comunità sarà visitabile anche oggi (domenica), dalle 16.30 alle 19.30.

Diego Mancuso