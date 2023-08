’A Tavola con il Nobile’ Un grande successo

Con l’acquacotta la Contrada di Talosa si aggiudica per la quinta volta il premio enogastronomico A Tavola con il Nobile, il concorso promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade della città che si è concluso con la premiazione delle migliori ricette preparate dalle otto contrade del Bravìo delle Botti. Il tema della ventunesima edizione sul quale si sono confrontate le cucine delle contrade è stato quello dei "Piatti al cucchiaio". Al secondo posto si è piazzata la Contrada di Coste con il Fagottino del Contadino, mentre al terzo posto la contrada di Collazzi con il Buglione in vellutata di fagioli alla salvia e verdure dell’orto. "Un premio che è sempre più di rilievo e che anche quest’anno ha dato vita a una sfida sentita da tutte le otto cucine delle contrade – ha commentato il vicepresidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Luca Tiberini – in particolare ancora una volta è il vino a essere il perno attorno al quale ruotano iniziative che, come questa, sono volte alla promozione di quello che ormai da anni definiamo ’Sistema Montepulciano’".

Tante le novità di questa edizione, a partire dall’introduzione di due nuove figure: il direttore tecnico, il giornalista e scrittore Aldo Fiordelli (Decanter e Gruppo RCS) e uno chef professionista che in questa edizione è stato Igles Corelli, storico volto del Gambero Rosso Channel e direttore dell’Academy del Gambero Rosso. Madrina dell’evento è stata la conduttrice di Rai 1 Roberta Morise accompagnata sul palco da Tinto, storica voce e volto dei programmi Rai. Un premio che negli anni ha dato la possibilità di recuperare circa 200 ricette della tradizione