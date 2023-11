A Semia Green premio per il contributo all’economia circolare

Semia Green ha ricevuto il premio ’Motore Italia Toscana Awards 2023’ per "il contributo dato all’economia circolare, in particolare nel campo del recupero di biogas e riciclo di pannelli solari". La società, attiva nel settore dell’economia circolare, è stata premiata per un innovativo progetto di riciclo dei pannelli fotovoltaici che realizzerà in provincia di Siena. Semia Green è stata di recente acquisita (60%) dal Gruppo Iren; la restante quota del capitale sociale è detenuta da Sienambiente. A ritirare il riconoscimento a Firenze c’era l’ingegner Fabio Menghetti, del Cda di Semia Green.