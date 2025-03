A San Prospero pulizia delle strade senza divieto di sosta per le auto

L’assessore all’ambiente Barbara Magi ha predisposto un modello alternativo per la pulizia delle strade di San Prospero durante il cantiere relativo al parcheggio dell’ex campino. Fino alla conclusione dei lavori sarà garantita la pulizia senza lo spostamento delle auto, con l’utilizzo della spazzatrice e degli operatori a piedi, in modo da limitare i disagi dei cittadini, già interessati dalla chiusura degli spazi sotto la Fortezza Medicea. Una decisione presa in collaborazione con il gestore dei rifiuti, Sei Toscana.

Fino al termine dei lavori di riqualificazione dell’ex Campino, è dunque sospeso il divieto di sosta per lo spazzamento meccanico delle strade nelle aree e nelle strade comprese all’interno del quartiere di San Prospero, a eccezione di via Monte Santo. Lo dispone l’ordinanza della Polizia Locale volta a limitare i disagi durante l’intervento al parcheggio adiacente alla Fortezza. L’ordinanza è entrata in vigore il 10 marzo.

I servizi di pulizia delle strade verranno comunque garantiti, mantenendo il passaggio della spazzatrice: saranno gli operatori a terra che si occuperanno di convogliare lo sporco nella sede stradale per il successivo recupero da parte della spazzatrice stessa.