A San Giuseppe il missionario Giulio Albanese

Intensa attività in questi giorni alla Sala dell’Amicizia della parrocchia di San Giuseppe. Ben due le conferenze in rapida sequenza. Stasera alle 21,15 interverrà il missionario comboniano e giornalista Giulio Albanese, su invito dell’Associazione ‘ Chiesina e..’ e del gruppo Formazione delle parrocchie di Poggibonsi terrà un incontro su tema ‘A viva voce – non sono gli altri che non sanno ascoltare, è la nostra voce che non è abbastanza viva’. Tra le sue opere più note, che gli sono valse venti premi giornalistici e letterari e il titolo di Grande Ufficiale della Repubblica italiana, ‘Hic sunt leones. Africa in nero e in bianco’. La seconda conferenza, sabato sempre alle 21,15, sarà tenuta da don Benedetto Rossi. Il relatore, formatosi a Siena, è rettore del santuario di Santa Caterina ed esperto di studi sulla santa senese, ma è ancora più noto come biblista e docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale.