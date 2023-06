A San Casciano i nuovi scavi Santuario ritrovato, archeologi in cerca di altre meraviglie

Da una parte l’eco che non si spegnerà tanto presto di due eventi eccezionali: l’apertura della mostra al Quirinale, la firma per l’acquisto da parte del ministero della Cultura del palazzo che sarà sede del museo. Dall’altra la quotidianità della ricerca. È di ieri l’annuncio sulle pagine social del Santuario ritrovato a San Casciano Bagni: "È iniziata la nuova campagna di scavo e siamo tornati sul campo più carichi che mai.️ Lo scavo durerà fino a inizio ottobre e ogni settimana arriveranno tanti studenti e archeologi che non vediamo l’ora di accogliere nel nostro team".

Il sito sarà visitabile anche in tempo reale, grazie al Gruppo archeologico Eutyche Avidiena, sulla cui pagina è possibile trovare maggiori informazioni e i contatti per prenotare.

Una campagna di scavi che ha avuto una risonanza mondiale, come testimonia l’ampio spazio sul New York Times: ’These bronze statues reveal ancient healing rituals’, ’le statue di bronzo che rivelano antichi rituali di guarigione’. Un reportage di Elisabetta Povoledo, che da oltre trent’anni copre importanti avvenimenti dall’Italia per il quotidiano statunitense.

A guidare lo scavo, in concessione al Comune di San Casciano dei Bagni, Emanuele Mariotti, con il coordinamento scientifico del professor Jacopo Tabolli dell’Università per Stranieri di Siena.

Nei giorni scorsi il Santuario ritrovato è stato protagonista anche in prima serata su Rai Storia, con una puntata di ’Italia. Viaggio nella bellezza’ dal titolo ’Come un fulmine nell’acqua. I bronzi di San Casciano dei Bagni’.