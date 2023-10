A Ravacciano oggi l’inaugurazione della Biblioteca sociale

1Oggi alle 17.30 l’inaugurazione della biblioteca sociale realizzata all’interno del Circolo Arci ’Cultura e sport’ di Ravacciano nell’ambito del progetto ’Un libro per vicino’, promosso da Arci e finanziato da Fondazione Mps. Il progetto vede fra i partner la Biblioteca Comunale degli Intronati e Motus Associazione Culturale e metterà a disposizione della comunità un nuovo spazio per unire cultura, lettura e socializzazione con iniziative per tutte le età.