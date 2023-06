A Radda solo spiccioli "Siamo sotto organico"

Radda in Chianti

I freddi numeri non dicono tutto: dietro c’è anche una situazione di organico da riportare al giusto livello. Il Comune di Radda in Chianti magari non fa cassa con le multe, ma non deve passare il messaggio che i controlli non ci siano… Anzi. E ce ne saranno ancora di più - appunto - quando l’organico della polizia municipale verrà riportato a due unità, com’era tradizionalmente, anziché di una sola come da un anno a questa parte.

"E la situazione dovrebbe tornare alla normalità entro questo mese di giugno, con l’ufficio della polizia municipale con due persone – ha spiegato il sindaco, Pier Paolo Mugnaini –, a oggi siamo sotto organico e le procedure sono piuttosto complesse. Ma dovremmo esserci. A fine mese dovrebbe entrare in servizio il nuovo agente. Per noi è importante, perché il territorio è vasto e situazioni da verificare ce ne sono tante". Basti pensare all’edilizia (Chianti territorio assai sensibile su questo), le strutture ricettive, il commercio… Certo, le strade principali sono poche e assai tortuose: un eccesso di velocità a Radda è più difficile che altrove. Il paese, perla del Chianti, ha vari parcheggi sia a pagamento che liberi quindi un divieto di sosta bisogna ’cercarlo’, anche se chiaramente sono cose che succedono.

Radda in Chianti ha poco più di 1500 abitanti laddove una ventina d’anni fa erano sui 1700… I numeri dicono questo, però la mole di lavoro è tanta e l’organico va adeguato. Come ha precisato il sindaco Mugnaini. Infine, in ogni caso, c’è il buonsenso. Se la condotta - poniamo di un automobilista ma come visto le fattispecie sono tante - è palesemente rischiosa si interviene, comunque sia l’organico. Ma non c’è certo la ’caccia’ alla multa. Però i controlli quelli sì ci sono. E ce ne saranno di più da questa estate, ed è altrettanto certo.

A.C.