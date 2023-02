Al via a Radda in Chianti i lavori per la posa della fibra ottica che si svolgeranno nell’arco dei prossimi 6-7 mesi. L’ intervento riguarderà in sequenza la Villa, il Barlettaio e la Croce per poi proseguire nelle frazioni e nelle case sparse dove, per il loro raggiungimento, verranno prevalentemente utilizzati i tralicci e le linee di distribuzione elettriche di Enel. "La previsione- afferma il sindaco Pier Paolo Mugnaini- è di concludere i lavori nel capoluogo entro il prossimo mese di aprile. Le lavorazioni richiederanno anche l’esecuzione di opere civili costituite principalmente da scavi e ripristini di piccole trincee". Per dare un’informazione costantemente aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori e dei luoghi coinvolti, nelle prossime settimane sarà attivata un’area dedicata sul sito: comune.raddainchianti.si.it "Dal mese di marzo- conclude il sindaco- insieme ad Open Fiber, azienda responsabile della realizzazione delle opere, saranno organizzati degli incontri pubblici informativi con i residenti delle zone che, in successione, verranno interessate dai lavori.