’A pranzo co’ nonni’. Oltre 600 a tavola fra amarcord, musica e gioia di stare insieme

Quasi 700 contradaioli ieri a pranzo sotto il Tartarugone, serviti da decine di giovani delle Contrade. Il migliore esempio di quel rapporto intergenerazionale che è un valore assoluto delle 17 Consorelle e dell’iniziativa ’A Pranzo co’ nonni’ nata da un’idea del Bruco e poi diventata appuntamento fisso e partecipato. L’edizione 2025 è stata caratterizzata anche da una novità: presente al Tartarugone, infatti, anche l’Azienda Toscana Sud Est con Lorenzo Baragatti, direttore Zona Distretto/Società della Salute Senese, ed alcuni fisioterapisti del dipartimento della professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione al fine di promuovere e illustrare i programmi di Attività fisica adattata (Afa) particolarmente indicati per mantenere e migliorare l’autonomia e la qualità della vita in età avanzata, promuovendo corretti stili di vita. "Un momento conviviale, di ascolto, in cui ci si prende cura degli altri e un’occasione di confronto tra generazioni diverse che, proprio grazie alla Contrada, trovano un naturale terreno di dialogo e conoscenza reciproca. Con un’attenzione agli sprechi: anche quest’anno, infatti, il cibo preparato in eccesso, dunque non servito, è stato donato alle suore di San Girolamo".