A Pienza si apre la Porta Santa. Lojudice: "Le comunità unite in un cammino di speranza"

Aperto l’anno giubilare a Pienza con un cerimonia suggestiva e partecipata presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, concelebrata dal parroco don Giampaolo Riccardi e dai saceroti della vicaria. Presenti il sindaco di Pienza, Manolo Garosi e quello di San Quirico d’Orcia, Marco Bartoli. Dopo il “pellegrinaggio” partito dalla chiesa di San Francesco fino alla concattedrale di santa Maria Assunta, è stata celebrata la solenne messa di apertura dell’Anno Santo.

Nell’omelia il cardinale ha sottolineato come "siamo in un luogo speciale come Pienza, come tutti i comuni della Valdichiana che sono capitale della cultura toscana 2025. Tutti ammirati dal mondo intero. Qui sono riassunti tutti i valori della Toscana. Stiamo entrando insieme nel Giubileo, con tutte le comunità unite in un cammino di speranza".

Il cardinale ha poi spiegato come vivere anche nei gesti il Giubileo: "Non riti magici, ma un percorso prima interiore e poi anche di comunità. Il Giubileo sia un’occasione di slancio e di attenzione per i nostri giovani, per gli anziani, per chi ha perso il lavoro e per i migranti".