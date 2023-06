’A piccoli passi Siena’ e Rotary Club Siena Percorso di formazione con il ’Caselli’

L’istituto professionale Caselli di Siena ripropone per il secondo anno il percorso di formazione sull’utilizzo delle terapie non farmacologiche, indirizzato agli studenti delle classi 5D–5DD dell’indirizzo di studi Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Il progetto, elaborato e curato dall’associazione ’A piccoli passi Siena’, presidente Luca Ciani, è stato realizzato con il sostegno del Rotary Club Siena, presidente Duccio Panti, ed è, ad oggi, un percorso di formazione che non ha precedenti nelle scuole. Il Caselli, infatti, è la prima scuola in Italia ad aver avviato una formazione per studenti in Terapie non farmacologiche. "Il Rotary club Siena – afferma il presidente Duccio Panti – ha aderito a questo progetto, di formazione di giovani che andranno ad assistere persone affette da Alzheimer, utilizzando anche strumenti, come le bambole per la doll therapy, che apportano significativi e concreti aiuti alle persone malate".

Formatore ’Terapia della bambola’ e referente del progetto è il professor Giacomo Vigni.