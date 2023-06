A Montepulciano un nuovo chiosco per i giovani e i turisti!

Non potrà che far piacere ai poliziani, giovani in primis, ma anche ai tanti turisti, l’apertura di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei giardini di Poggiofanti. Una zona verde storica, in posizione centrale, e ideale per godersi qualche ora di relax dopo una passeggiata oppure per incontrarsi con gli amici di sempre. Montepulciano non ha tantissimi punti di ritrovo per i giovani e soprattutto nella stagione estiva il bar dei giardini è qualcosa di vitale per i ragazzi del posto. Il tutto in attesa della realizzazione del padiglione bar-polifunzionale, una struttura fissa attesa da tempo e con i lavori in fase di realizzazione. Anche ad Acquaviva qualche giorno fa è stato riaperto il chiosco all’ex Fierale e adesso dalle 17 in poi, tutti i giorni, c’è uno spazio aperto dove poter passare il tempo e concedersi un caffè o un gelato.