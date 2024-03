A Mociano anche Zio Frac e Tale. Subito in pista tanti cavalli esperti

di Laura Valdesi

SIENA

Debutto dei cavalli da Palio oggi a Mociano, dalle 15. Pioggia permettendo perché le previsioni ieri segnalavano possibili rovesci in tarda mattinata. Dita incrociate dunque nella speranza di vedere le sei batterie per un totale di 42 mezzosangue agli ordini del mossiere Andrea Calamassi, dopo il rinvio del 19 marzo scorso. Ben sette i cavalli che hanno già corso il palio che faranno l’addestramento, due dei quali vittoriosi: Tale e quale, già visto in grande spolvero a Monteroni domenica montato da Carburo, ritrova nella terza batteria Vitzichesu, sempre con Giannetti, proprio come in Val d’Arbia. Mentre Zio Frac con l’inseparabile Bellocchio sarà nella seconda batteria. Entrambi non hanno nulla da dimostrare, così come Anda e Bola, l’altro nome di grande valore che, guidato da Grandine, inaugurerà la stagione 2024 nel primo gruppo dove c’è anche Michel Putzu con Tabacco. Quarta batteria altrettanto interessante perché al di là del conosciuto Viso d’angelo della scuderia Atzeni, che sarà spinto da Piras, andrà al canape uno dei mezzosangue più chiacchierati (forse più attesi), Arestetulesu. Era prima alla scuderia di Bighino, nell’inverno è passato a quella di Bellocchio. A cavallo anche Scompiglio su Bombers e poi su Zeuri. Dunque un bel gruippone interessante per dirigenti e addetti ai lavori anche se, si è capito subito alle corse a Monteroni, l’attenzione dei capitani e degli staff quest’anno sembra concentrata sui fantini. Chi debutterà? E quanti esordiranno? C’è la consapevolezza dell’inevitabile inserimento di fantini nuovi, complice l’assenza di Gingillo e Carburo. Si cerca pertanto di cogliere ogni sfumatura per capire chi potrebbe essere il jolly di Provenzano. Per questo chi vuole un giubbetto ha un’occasione unica e non deve strafare, per carità, però farsi vedere sì. Dimostrare soprattutto di avere il guizzo dietro cui si cela il sacro fuoco del fantino da Piazza. Qui si gioca la ’partita’ già fra le Contrade sicure al canape in attesa di scoprire le altre che lo completeranno.

Prima batteria (ore 15)

Corea de sedini (E.Bruschelli), Drappellone (Pes), Anda e Bola (Murtas), Dovizia (Fabbri), Tabacco (Putzu), Coronas (Zedde), Benitos (Mula)

Seconda batteria (ore 15.30)

Bombolone (Farnetani), Dollaro (Chiara), Zio Frac (E.Bruschelli), Tempesta blu (Rivola), Uragana bella (Betti), King Rio (Bitti), Carontes (Bincoletto)

Terza batteria (ore 16)

Caveau (Putzu), Tale e quale (Fabbri), Bim Bum Bam (Mula), Banzay (Chiavassa), Vitzichesu (Giannetti), Duce (Puddu), Bombers (Bartoletti).

Quarta batteria (ore 16.30)

Estrella Olianesa (A.Sanna), Viso d’Angelo (Piras), Bella chi su sole (Sanna), Zentiles (Murtas), Arestetulesu (E.Bruschelli), Bide Tue (Rivola), Baila (Chiavassa).

Quinta batteria (ore 17)

Corallo sardo (Betti), Zeuri (Bartoletti), Demoni (Puddu), Trikke (Ricceri), Diocleziano (Fabbri), Coca (Nieddu), Criptha (Mannucci).

Sesta batteria (ore 17,30)

Diamante grigio (C.Sanna), Anì de Marchesana (Mannucci), Diodoro (Putzu), Benito baio (A.Sanna), Akida (Bincoletto), Dorotea Dimmonia (E.Bruschelli), Chiosa vince (Fabbri).