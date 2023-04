A metà della settimana i funerali di Francesco

C’è silenzio in tutta San Gimignano per la tragedia che ha colpito la famiglia di Beppe Mannozzi per la perdita del figlio Francesco, 31 anni, seppellito sotto una montagna di tegole, mattoni e calcinacci nel casolare da ristrutturare alla ‘Casa al Foco’ di Racciano. In due secondi la tragedia sotto gli occhi del babbo che stava lavorando all’esterno. Un boato, polverone e silenzio. Beppe gli aveva insegnato e messo in mano a Francesco il mestiere e l’impresa costruzioni di famiglia da preciso, scrupoloso e attento muratore. In paese non c’è voglia di parlare dai sangimignanesi che se ne contano in centro in un palmo di mano, mescolati nel turismo che ha ri-fatto il pieno del primo maggio. Si chiedono quando Francesco potrà essere salutato per l’ultima volta. Il sindaco Andrea Marrucci, amico di famiglia come tutti noi, ha sussurrato arriverà dopo il 2 maggio. Lo stesso Sindaco ha voluto ricordalo in una lettera aperta. E scrive fra l’altro con le mani tremanti sul computer. "Ciao Francesco. Trovo a stento le parole per salutarti, caro Francesco, perché sopraffatto come tutti da tanto, troppo dolore, smarrimento, impotenza e rabbia per quanto successo. Un terribile incidente sul lavoro ti ha portato via mentre facevi il tuo lavoro. Strappato a tutti. Proprio tutti. Di un lavoro duro, faticoso ed onesto che affrontavi con voglia di fare e con il tuo sorriso con cui eri solito affrontare lo sport e gli affetti più cari. Una tragedia sul lavoro, ironia della sorte, proprio alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro." E ancora: "La vita è dolce e crudele e mi domando se vi sia veramente giustizia e un senso a tutto questo. I genitori non dovrebbero mai seppellire i propri figli".

Romano Francardelli