A maggio aprono i cantieri Tante zone della città sono interessate dai lavori

Un maggio di aperture di cantieri a Poggibonsi. Interessati dai lavori il centro storico, il condominio sociale di via Trento e, già dalla prossima settimana, l’area di sosta al fianco dell’ex scalo merci della stazione ferroviaria. Interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per circa tre milioni di euro. "Per il centro storico – osserva il sindaco David Bussagli – ci occuperemo di via Antonio Frilli, via Gallurì e piazza Amendola, completando il percorso avviato a suo tempo con le riqualificazioni di piazza Dario Frilli, piazza Enrico Berlinguer, via della Montorsoli, via della Repubblica, via della Rocca, vicolo delle Chiavi. Mancano ancora all’appello via Francesco Costantino Marmocchi e altri angoli". In ordine cronologico la prima opera riguarderà dunque l’ex scalo merci, pronta a trasformarsi in un parcheggio attrezzato, vicino al centro storico e in prossimità della stazione anche degli autobus. Sarà sistemata l’intera area con una idonea distribuzione di spazi che dovrà comprendere anche la bicistazione e la ricarica di veicoli elettrici per un investimento di 770mila euro. Si prospetta adesso un problema di posti auto nell’area a fianco della stazione, visto che per l’arco di tempo dedicato alle operazioni sarà istituito il divieto di sosta: "E’ a disposizione il multipiano di piazza Mazzini, un centinaio di posti – risponde Bussagli – e in più è utilizzabile il parcheggio di via Montecitorio, ogni giorno a parte il martedì a causa del mercato settimanale". Nella prima metà del mese lo start anche alla ristrutturazione del condominio sociale di via Trento (progetto di 951mila euro), fabbricato che da oltre trentacinque anni ospita sia il Centro Insieme che otto abitazioni destinate a persone fragili e famiglie in difficoltà economica, "che sono state collocate temporaneamente in altre strutture o appartamenti", precisa il sindaco. Da metà maggio la riqualificazione (1 milione e 254mila euro) di via Gallurì e di una parte di via Antonio Frilli. E di una superficie preziosa che merita senza dubbio una valorizzazione: piazza Amendola, che diverrà, nei piani dell’amministrazione, totalmente pedonale. Spariranno gli attuali posti auto.

Paolo Bartalini