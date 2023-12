A Gracciano doppio presepe. Uno ecologico, l’altro vivente

Un piccolo paese che quando arriva il Natale diventa ancora più unito riuscendo a creare iniziative capaci di coinvolgere giovani e adulti, in pieno spirito natalizio. Siamo a Gracciano, frazione di Montepulciano, un posto di passaggio per i tanti che vanno nel capoluogo (vicino c’è anche l’ospedale) e che in questo periodo, come da tradizione, non passa inosservato con il presepe che si affaccia sull’incrocio principale, ben visibile per chiunque transiti da queste parti. Presepe green perché riutilizza materiali di scarto come bottiglie, stracci, legname, polistirolo e che nasce, ci fa sapere Gabriele Talli, cittadino di Gracciano particolarmente attivo, "nel 1995 da un’idea di Guido Masneri". Nel corso degli anni la creazione si è arricchita con sempre più oggetti e statuine, l’allestimento è curato dai volontari della Asd Gracciano. E poi c’è il presepe vivente nel giorno di Santo Stefano che si terrà anche l’1 gennaio presso la casa nativa di Sant’Agnese, la patrona di Montepulciano. Previsti una ventina di mestieri e circa 50 figuranti, quasi tutti del posto. Realizzato per la prima volta nel 2011 nelle zone vicino alla chiesa, da qualche anno il presepe vivente si è spostato: i graccianesi, a iniziare dai ragazzi della parrocchia, sono i protagonisti.

Luca Stefanucci