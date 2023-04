A giugno l’evento ‘Cristallofonia’

Ci sarà da aspettare fino al 25 giugno, ma l’evento creato dall’associazione Ricolleghiamo è di quelle da non perdere per nessuna ragione. Soprattutto a Colle. Quel giorno, per la prima volta, il cristallo canterà: suonerà, anzi, come un’orchestra di flauti e violini sotto le abilissime mani dell’artista Robert Tiso che ruoterà le dita sull’orlo di calici riempiti con la giusta quantità di acqua e poggiati sopra una cassa di risonanza. Si chiama ‘Cristallofonia’, quest’arte piena di fascino e dall’ infinita capacità di suggestione, e l’omaggio che l’associazione farà a Colle, patria italiana del cristallo, sarà doppio: sono due, infatti, in concerti ‘La Voce del Cristallo’ in programma il 25 giugno, alle 19 e alle 21 in una chiesa che non è stata ancora scelta, ma che, assicura Ricolleghiamo, sarà una delle più belle e suggestive della città.