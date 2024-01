A Gaiole il progetto ‘Lunga Vita’. Mille volontari monitorati tre anni

Che cosa significa Chianti Storico? Anche qualità della vita. Cioè invecchiare in salute e prevenire malattie cardiovascolari ed altre patologie. E’ il progetto ‘Lunga Vita’, promosso dal Comune di Gaiole in Chianti e dalla Società della Salute Senese, in collaborazione con l’Assessorato alla Salute della Regione, l’Università di Siena e la Fondazione Toscana Life Sciences. Si vuole dimostrare scientificamente, attraverso il monitoraggio gratuito di un campione di circa mille volontari, quanto uno stile di vita sano e attivo sia in grado di migliorare lo stato di salute delle persone, prevenendo l’insorgere delle malattie e riducendo di conseguenza l’impatto sulla spesa sanitaria pro-capite. Lo studio avrà una durata di tre anni coinvolgendo un campione di 1000 persone di età compresa tra i 50 e i 75 anni selezionati su base volontaria, tra gli assistiti dei tre medici di base operanti nel Centro Salute di Gaiole: Gianna Biancolini, Paolo Trucco, Antonia Caramia. Avrà come baricentro Gaiole ma coinvolgerà anche i pazienti di Radda e Castellina in Chianti. Appunto il Chianti Classico Storico. Il progetto è sostenuto dalla Regione con 150mila euro e da contributi privati. La presentazione è avvenuta ieri quando è stato inaugurato il nuovo Centro Salute al distretto sanitario di Gaiole, in via Gradi. Il centro riunisce i tre medici di base del territorio. Attraverso gli strumenti di diagnostica, tra i quali il nuovo ecografo, avrà un ruolo importante non solo nella cura e nella prevenzione, ma anche ai fini della raccolta dei dati nell’ambito dello stesso progetto "Lunga Vita". Alla presentazione sono intervenuti il sindaco, Michele Pescini; Simone Bezzini, assessore regionale alla sanità; Lorenzo Baragatti, direttore della Società della Salute Senese Zona distretto Senese; Andrea Paolini, direttore generale di Fondazione Toscana Life Sciences; Flavio D’Ascenzi, professore associato del Dipartimento Biotecnologie Mediche dell’Università di Siena, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico; Paolo Trucco, medico di medicina generale. Il cordone ombelicale con 4 anni fa in effetti c’è, come afferma il sindaco Pescini: "Il progetto Lunga Vita ha trovato concretezza nella raccolta fondi lanciata dal Comune nel 2020, durante la pandemia, per la realizzazione del Centro Salute. È un progetto che nasce a Gaiole, in coerenza con la buona qualità della vita che contraddistingue questo territorio".

Andrea Ciappi