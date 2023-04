A difesa della sanità pubblica, contro le politiche del centrodestra e del centrosinistra. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle, a Siena ieri per l’iniziativa “Come sta la sanità? Criticità e prospettive“, battono tutti sullo stesso tasto: va sostenuta e rilanciata la sanità pubblica e territoriale. "Il sindaco di Siena ha in realtà un ruolo importante – dice la candidata sindaco Elena Boldrini – sia come autorità sanitaria ma anche per i rapporti con la sanità territoriale e con le Scotte, un presidio che andrebbe valorizzato sia per i lavoratori sia per l’utenza. Fondamentale anche interloquire con tutte le realtà del territorio, le associazioni di volontariato, medici di famiglia e pediatri, farmacie: serve una visione a lungo termine per far sì che la sanità resti pubblica".

Su questo Andrea Quartini, deputato 5 Stelle ma anche medico, evidenzia le criticità: "Negli ultimi dieci anni c’è stato un minore finanziamento per 30 miliardi di euro e le previsioni del Def portano nel 2025 a una riduzione ulteriore, passando dal 6,7 al 6,2 per cento del Pil. Questo vuol dire che avremo una sanità povera. Serve un cambio di paradigma per investire nella prevenzione".

E Irene Galletti, capogruppo in Regione dei 5 Stelle, ha aggiunto: "La Regione di centrosinistra qui ha fatto quelle che ha chiamato razionalizzazioni, in realtà tagli per decine di milioni di euro, con problemi nelle assunzioni e nella gestione delle liste di attesa. Tagliando sempre più il pubblico, il risultato inevitabile è stato spingere sempre più i cittadini verso il privato, ora anche per diagnostica e attività ambulatoriale".