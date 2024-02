A dieci anni da ’La carta di Siena’. L’accoglienza per rigenerare la città

Oggi, dalle 15 all’Università per Stranieri in via Pispini, il convegno ’La Carta di Siena. 10 anni dopo. Siena e l’accoglienza, rigenerare la città’. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, dalla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la Fondazione Migrantes con il patrocinio di Unistrasi. Undici anni fa (22 novembre 2013) la Carta di Siena fu pensata e realizzata dalla Commissione Migrantes Toscana con Unistrasi e il Centro La Pira per provare a capire i cambiamenti culturali legati alle migrazioni. A distanza di 11 anni, una giornata di confronto, studio e approfondimento per avviare il lavoro di revisione e attualizzazione della Carta. Porteranno il saluto il rettore Tomaso Montanari, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente Commissione Migrantes Toscana, il Prefetto di Siena Matilde Pirrera e rappresentanti delle istituzioni locali. Poi i relatori: Monsignor Gian Carlo Perego, presidente CEMi e Migrantes, Caterina Boca, Sonia Paone, Laura Zanfrini, Andrea Scibetta, Maddalena Colombo, Paolo Morozzo della Rocca e Simone Marino Varisco. Conclude i lavori Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore generale della Fondazione Migrantes.