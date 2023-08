A Colle la maggioranza si spacca "Vannetti, scelta non condivisa"

Una candidatura, due incrinature e tre forze politiche sull’orlo di una crisi di nervi. La candidatura di Riccardo Vannetti a sindaco di Colle da parte di Pd, ‘Sinistra per Colle’ e l’esponente di ‘Colle in Comune’ Paola Ciani (intervenuta alla presentazione di Vannetti a titolo, comunque, personale) ha allargato la crepa aperta nella maggioranza di centrosinistra dalla recente uscita di Italia Viva e ne ha aperta una anche nella lista civica che nel 2019 aveva candidato l’attuale sindaco Alessandro Donati, una parte della quale, di fronte alla non ricandidatura del primo cittadino uscente da parte degli alleati, vuole ora un chiarimento politico nella maggioranza.

"I consiglieri comunali della lista civica ‘Colle in Comune’, l’assessore Cristiano Bianchi e alcuni esponenti del consiglio direttivo di questa formazione politica, comunicano che la candidatura a sindaco di Riccardo Vannetti per le amministrative del 2024 a Colle, non è stata una scelta dell’intera coalizione di sinistra – afferma un documento – Ad oggi Colle in Comune non si è espressa ufficialmente con un pronunciamento del suo consiglio direttivo, del quale sarà chiesta a breve un’adunanza su questo tema. Nelle more di questa decisione formale e sostanziale, i sottoscriventi dichiarano il pieno sostegno al sindaco Donati e alla giunta, in questa fase critica di fine legislatura in cui servirà uno sforzo straordinario per portare a compimento i progetti intrapresi e preparare il lavoro per il prossimo futuro. Si ritiene, inoltre, che ci sia anche bisogno di un confronto franco all’interno dell’attuale maggioranza, su quanto successo negli ultime convulse settimane nelle quali le decisioni sono state discusse e prese altrove".

Il documento offre una lettura della non ricandidatura di Donati diversa da quella fornita dalle altre forze all’atto della presentazione di Vannetti: secondo quest’ultima, l’attuale sindaco avrebbe "comunicato ad alcuni leader della coalizione la propria indisponibilità a candidarsi per un secondo mandato"; secondo i firmatari della nota, invece, è stata una decisione presa da una parte della maggioranza senza il parere ufficiale della lista civica e dello stesso Donati. Cosa succederà ora? Troppo presto per dirlo. Gli scenari possibili sono tanti: dal più ‘morbido’ di un chiarimento che lascerebbe le cose come sono, fino al più traumatico delle dimissioni di Donati e, chissà, della sua ricandidatura a Palazzo Renieri alla guida della lista civica e contro quella che diventerebbe la sua ex maggioranza.

A. V.