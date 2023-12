A Chiusi l’acqua del Montedoglio: "Un intervento atteso da tempo"

L’acqua del lago di Chiusi, che oggi arriva nelle tubature e nelle case, sarà presto un ricordo per gli abitanti della cittadina etrusca che nel prossimo futuro, forse già dopo la prossima estate, potranno utilizzare l’acqua della diga di Montedoglio per bere, cucinare e lavarsi. È infatti partito il mega cantiere dell’Ente Acque Umbre Toscane per la realizzazione di opere di adduzione primaria che amplieranno le aree della Valdichiana già ovvi servite dall’impianto tiberino. Un’opera del valore complessivo di poco meno di 4 milioni di euro che prevede la realizzazione di un collegamento idraulico della lunghezza di circa 7,3 chilometri tra la vasca 44 delle opere di adduzione della diga di Montedoglio per la Valdichiana presente in località I Guidonami nel Comune di Castiglion del Lago e la stazione di sollevamento di Nuove Acque in località Cabina del Comune di Chiusi. I dettagli saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà il 7 dicembre alle ore 12 a Lago di Chiusi alla presenza del presidente toscano Eugenio Giani, del sindaco Gianluca Sonnini, del presidente di Eaut Simone Viti e dell’amministratrice delegata di Nuove Acque Francesca Menabuoni. "Si tratta - ha detto il sindaco Sonnini - di un intervento atteso da tempo per il nostro Comune che parte da lontano e che oggi finalmente diventa realtà. Un progetto finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di una infrastruttura idrica che assume un valore ambientale assoluto per il nostro territorio. Per il comune di Chiusi l’adduzione dall’invaso del Montedoglio rappresenta non soltanto la possibilità di poter contare su una migliore risorsa idrica, ma allo stesso tempo permetterà di preservare il benessere del Lago di Chiusi che oggi per noi rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento idrico. Un ringraziamento a Nuove Acque e EAUT e a tutti coloro che nel tempo hanno permesso che tutto ciò si potesse realizzare". Massimo Montebove