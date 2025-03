’A chi piace Donald Trump?’. I Dem a confronto sul futuro

Il Pd di Monteriggioni ha organizzato una serata di grande attualità e rilevanza politica dal titolo ’A chi piace Donald Trump? I nuovi scenari mondiali dopo la rielezione di Trump’. L’incontro, apertosi con i saluti della segretaria dell’Unione comunale Pd, Paola Buti, ha offerto un’occasione di dibattito sulle implicazioni della rielezione dell’attuale presidente degli Stati Uniti, esplorando le dinamiche geopolitiche globali e le ricadute per l’Europa e l’Italia.

A introdurre l’argomento, Andrea Frosini, sindaco di Monteriggioni, che ha dato il via alla discussione evidenziando in che modo il ritorno di Trump alla Casa Bianca abbia influenzato la politica estera degli Usa, con impatti diretti sulle alleanze internazionali. Sandro Rossi, direttore di Forbes Italia, ha poi esaminato l’aspetto economico, mettendo in evidenza le politiche economiche che Trump sta già implementando, ma anche i rischi e le opportunità che comporterebbero per l’economia globale. Silvio Franceschelli, senatore Pd e sindaco di Montalcino, ha invece approfondito le ripercussioni sulla politica italiana e sull’Unione Europea, in un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità.

La serata è stata moderata dalla responsabile de La Nazione di Siena, Michela Berti, che ha saputo condurre il dibattito in modo vivace, raccogliendo domande e stimolando riflessioni.

Presenti anche la consigliera regionale Pd Anna Paris e Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia. Importanti spunti di riflessione sulle sfide che il mondo potrebbe affrontare nel prossimo futuro, hanno stimolato un interessante scambio di idee tra i relatori e il pubblico presente.